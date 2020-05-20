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Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
    Арт. Х21203362
    5.0
    3
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
    Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i

      Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21203362
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный генератор PATRIOT 2700i 474101040 предназначается для питания маломощных электроприборов. Благодаря своей компактности модель незаменима в походе, на загородном участке, на рыбалке. Качество энергии позволяет подключить любые чувствительные к перепадам напряжения устройства, включая ноутбуки и плазменные телевизоры. Розетки для подключения защищаются специальными крышками, что исключает попадание грязи и пыли на контакты. Светодиодные индикаторы, которые располагаются на панели управления, сообщают о критическом уровне масла, перегрузке, коротком замыкании.

        Преимущества

        • Небольшой вес и габариты
        • Чистая синусоида
        • Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя
        • Возможность подзарядки автомобильных аккумуляторов
        • Тип топлива - бензин АИ-92
        • Альтернатор постоянного тока с постоянными магнитами