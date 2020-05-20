Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i
Арт. Х21203362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.25
- Инверторный генератор PATRIOT 2700i 474101040 предназначается для питания маломощных электроприборов. Благодаря своей компактности модель незаменима в походе, на загородном участке, на рыбалке. Качество энергии позволяет подключить любые чувствительные к перепадам напряжения устройства, включая ноутбуки и плазменные телевизоры. Розетки для подключения защищаются специальными крышками, что исключает попадание грязи и пыли на контакты. Светодиодные индикаторы, которые располагаются на панели управления, сообщают о критическом уровне масла, перегрузке, коротком замыкании.
Преимущества
- Небольшой вес и габариты
- Чистая синусоида
- Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя
- Возможность подзарядки автомобильных аккумуляторов
- Тип топлива - бензин АИ-92
- Альтернатор постоянного тока с постоянными магнитами