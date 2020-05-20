Бензиновый инверторный генератор Patriot 2700i

Преимущества

Небольшой вес и габариты

Чистая синусоида

Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя

Возможность подзарядки автомобильных аккумуляторов

Тип топлива - бензин АИ-92

Альтернатор постоянного тока с постоянными магнитами

Инверторный генератор PATRIOT 2700i 474101040 предназначается для питания маломощных электроприборов. Благодаря своей компактности модель незаменима в походе, на загородном участке, на рыбалке. Качество энергии позволяет подключить любые чувствительные к перепадам напряжения устройства, включая ноутбуки и плазменные телевизоры. Розетки для подключения защищаются специальными крышками, что исключает попадание грязи и пыли на контакты. Светодиодные индикаторы, которые располагаются на панели управления, сообщают о критическом уровне масла, перегрузке, коротком замыкании.