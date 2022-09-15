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Генератор бензиновый Denzel DB8500Е
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel DB8500Е
    Арт. mir-instrumenta_12352
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel DB8500Е

    Генератор бензиновый Denzel DB8500Е

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12352
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		92
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		8.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		6.5
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый 8,5 кВт DENZEL DB8500е 94662 - при максимальной мощности 8500 Вт и номинальной 6500 Вт справится с энергообеспечением дома. Наглядный пример потребления электроэнергии бытовых устройств: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12 В.

      Преимущества

      • Генератор оснащен четырехтактным двигателем мощностью 15 л/с
      • Используемое топливо – неэтилированный бензин марки АИ-92
      • Объем топливного бака составляет 15 л
      • Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 5.2 л/ч
      • Запуск генератора осуществляется при помощи электростартера, что значительно упрощает эксплуатацию аппарата
      • Питание на электростартер поступает от 12-вольтовой аккумуляторной батареи емкостью 7,5 а/ч. Также, аппарат можно запустить при помощи ручного стартера
      • Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 одним 12 В разъемом
      • На каждую розетку установлена защита от короткого замыкания
      • Уровень шума при работе генератора не превышает 74 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре
      • Опция дистанционного запуска - при помощи пульта дистанционного запуска повышается оперативность и удобство в управлении генератором
      • Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора
      • Медные провода обмоток
      • Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО
      • На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания
      • Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, что упрощает его перевозку транспортировку. Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB8500Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии