Генератор бензиновый Denzel DB8500Е

Преимущества

Генератор оснащен четырехтактным двигателем мощностью 15 л/с

Используемое топливо – неэтилированный бензин марки АИ-92

Объем топливного бака составляет 15 л

Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 5.2 л/ч

Запуск генератора осуществляется при помощи электростартера, что значительно упрощает эксплуатацию аппарата

Питание на электростартер поступает от 12-вольтовой аккумуляторной батареи емкостью 7,5 а/ч. Также, аппарат можно запустить при помощи ручного стартера

Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 одним 12 В разъемом

На каждую розетку установлена защита от короткого замыкания

Уровень шума при работе генератора не превышает 74 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре

Опция дистанционного запуска - при помощи пульта дистанционного запуска повышается оперативность и удобство в управлении генератором

Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора

Медные провода обмоток

Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО

На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания

Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, что упрощает его перевозку транспортировку. Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB8500Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии

Генератор бензиновый 8,5 кВт DENZEL DB8500е 94662 - при максимальной мощности 8500 Вт и номинальной 6500 Вт справится с энергообеспечением дома. Наглядный пример потребления электроэнергии бытовых устройств: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12 В.