Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA

Преимущества

Бензиновый генератор DENZEL PS 70 EA, 7,0 кВт, 230В, 25л 946894 имеет мощный и экономичный двигатель

Металлический распределительный вал

Увеличенный диаметр провода обмотки статора

Указатель уровня топлива

Оснащен вольтметром для контроля за напряжением

Медная обмотка альтернатора

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Возможность подключения блока автоматического запуска

Усиленная рама диаметром 32 мм

Цифровой мультиметр

Рама подготовлена для установки ручек и колес

Ручной, электрический и автоматический старт позволят легко включить генератор в любой ситуации

Двигатель защищен от работы при низком уровне масла

Усиленная конструкция рамы диаметром 32 мм защитит от повреждений

С помощью цифрового дисплея легко отслеживать напряжение, частоту, моточасы и наличие масла

Каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель

Силовая розетка 230В/32А позволяет снять полную мощность с генератора

Генератор поставляется в комплекте с аккумулятором для электрического старта

AVR сглаживает скачки напряжения при подключении и отключении оборудования

Уверенную работу генератора обеспечивает двигатель с высоким ресурсом DENZEL LONG LIFE. Его детали имеют высокую точность обработки. Облегченная конструкция поршня, чугунная гильза, стальные распредвал и коленвал значительно продлевают срок службы. Медная обмотка альтернатора улучшает качество работы и повышает ресурс

Свеча зажигания BOSCH

Бензиновый генератор Denzel PS 70 EA, 7,0 кВт, 230В, 25л 946894 предназначен для работы в загородном доме, на стройке, в гараже, для ремонтных бригад. Обеспечит приборы суммарной мощностью до 7 кВт. Большой бак позволяет работать без дозаправки до 10 часов. Управление и система защиты от перегрузки, короткого замыкания и от запуска с низким уровнем масла сделают работу безопасной и комфортной. Есть возможность подключения автоматики для стационарного обеспечения дома резервным питанием.Имеет возможность подключения блока автоматического запуска арт. 946714 (в комплект не входит) для обеспечения полноценного автоматического резервного электроснабжения.Транспортировочный комплект (колеса, ручки) арт. 946725 приобретается отдельно