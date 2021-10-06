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Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Арт. О00000032992
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA

      Генератор бензиновый Denzel PS 70 EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032992
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Denzel PS 70 EA, 7,0 кВт, 230В, 25л 946894 предназначен для работы в загородном доме, на стройке, в гараже, для ремонтных бригад. Обеспечит приборы суммарной мощностью до 7 кВт. Большой бак позволяет работать без дозаправки до 10 часов. Управление и система защиты от перегрузки, короткого замыкания и от запуска с низким уровнем масла сделают работу безопасной и комфортной. Есть возможность подключения автоматики для стационарного обеспечения дома резервным питанием.
        Имеет возможность подключения блока автоматического запуска арт. 946714 (в комплект не входит) для обеспечения полноценного автоматического резервного электроснабжения.
        Транспортировочный комплект (колеса, ручки) арт. 946725 приобретается отдельно

        Преимущества

        • Бензиновый генератор DENZEL PS 70 EA, 7,0 кВт, 230В, 25л 946894 имеет мощный и экономичный двигатель
        • Металлический распределительный вал
        • Увеличенный диаметр провода обмотки статора
        • Указатель уровня топлива
        • Оснащен вольтметром для контроля за напряжением
        • Медная обмотка альтернатора
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла
        • Возможность подключения блока автоматического запуска
        • Усиленная рама диаметром 32 мм
        • Цифровой мультиметр
        • Рама подготовлена для установки ручек и колес
        • Ручной, электрический и автоматический старт позволят легко включить генератор в любой ситуации
        • Двигатель защищен от работы при низком уровне масла
        • Усиленная конструкция рамы диаметром 32 мм защитит от повреждений
        • С помощью цифрового дисплея легко отслеживать напряжение, частоту, моточасы и наличие масла
        • Каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель
        • Силовая розетка 230В/32А позволяет снять полную мощность с генератора
        • Генератор поставляется в комплекте с аккумулятором для электрического старта
        • AVR сглаживает скачки напряжения при подключении и отключении оборудования
        • Уверенную работу генератора обеспечивает двигатель с высоким ресурсом DENZEL LONG LIFE. Его детали имеют высокую точность обработки. Облегченная конструкция поршня, чугунная гильза, стальные распредвал и коленвал значительно продлевают срок службы. Медная обмотка альтернатора улучшает качество работы и повышает ресурс
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