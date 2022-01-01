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Дизельный генератор KUBOTA J 320
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор KUBOTA J 320
    Арт. Х2121340
    Дизельный генератор KUBOTA J 320

      Дизельный генератор KUBOTA J 320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2121340

      Характеристики

      Производитель
      		Kubota
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная электростанция Kubota J320 вырабатывает ток напряжением 380 В, что позволяет подключать к ней профессиональное строительное оборудование. Агрегат отличается низким уровнем шума и не создает лишних звуковых помех на рабочей площадке. Запуск модели не затрудняет пользователя благодаря наличию электростартера. Свободный доступ к крышке топливного бака дает возможность заправлять генератор быстро и удобно.

        Преимущества 

        • Мощность - 5.8 кВт/17.6 кВА
        • Долгий срок службы
        • Безопасная эксплуатация
        • Эффективное водяное охлаждение двигателя
        • Клеммы для подключения блока автоматики
        • Легкое обслуживание