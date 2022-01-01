Дизельный генератор KUBOTA J 320
Арт. Х2121340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|6
- Дизельная электростанция Kubota J320 вырабатывает ток напряжением 380 В, что позволяет подключать к ней профессиональное строительное оборудование. Агрегат отличается низким уровнем шума и не создает лишних звуковых помех на рабочей площадке. Запуск модели не затрудняет пользователя благодаря наличию электростартера. Свободный доступ к крышке топливного бака дает возможность заправлять генератор быстро и удобно.
Преимущества
- Мощность - 5.8 кВт/17.6 кВА
- Долгий срок службы
- Безопасная эксплуатация
- Эффективное водяное охлаждение двигателя
- Клеммы для подключения блока автоматики
- Легкое обслуживание