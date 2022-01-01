Дизельный генератор KUBOTA J 320

Преимущества

Мощность - 5.8 кВт/17.6 кВА

Долгий срок службы

Безопасная эксплуатация

Эффективное водяное охлаждение двигателя

Клеммы для подключения блока автоматики

Легкое обслуживание

Дизельная электростанция Kubota J320 вырабатывает ток напряжением 380 В, что позволяет подключать к ней профессиональное строительное оборудование. Агрегат отличается низким уровнем шума и не создает лишних звуковых помех на рабочей площадке. Запуск модели не затрудняет пользователя благодаря наличию электростартера. Свободный доступ к крышке топливного бака дает возможность заправлять генератор быстро и удобно.