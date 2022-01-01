Газовые генераторы 7 кВт
Найдено 4 товара
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- 51 490 ₽Вес: 73.3 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 56 890 ₽Вес: 77.7 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 44 690 ₽Вес: 69.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес: 83.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газовые генераторы 7 квт в городе Ярославль по цене от 44690 до 127290 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.