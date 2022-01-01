Газовые генераторы 6 кВт
Найдено 8 товаров
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- 35 361 ₽Вес: 70 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- 50 990 ₽Вес: 81.6 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес: 72.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес: 80.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес: 85 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес: 74.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес электростанции: 91.4 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтТопливо: бензин, газТип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес: 84 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газовые генераторы 6 квт в городе Ярославль по цене от 35361 до 152790 рублей. В наличии более 8 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.