Генератор бензиновый Huter DY6500LXG

Преимущества

Альтернатор - щеточный, синхронный

Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый

Система смазки - разбрызгиванием

Охлаждение - воздушное, принудительное

Бензин - АИ-92, неэтилированный

В качестве опции доступен автоматический ввод резерва

Жесткая рамная конструкция

Удобство транспортировки (как одному, так и вдвоем)

Высокое качество сборки

Повышенная прочность и износостойкость

Долгий срок службы

Электрогенератор Huter DY6500LXG 64/1/32 отлично подходит для снабжения маломощных инструментов и оборудования в условиях строительной площадки или автосервиса, а также для обеспечения электричеством небольших дачных домов. Все конструктивные детали и механизмы установлены на жесткий рамный корпус, который защищает их от ударных воздействий, а также обеспечивает пользователю удобство в транспортировке. Модель работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), пропан-бутане, - при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования.