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Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
    Арт. О00000013188
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
    Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
    Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
      Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
      Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
      Генератор бензиновый Huter DY6500LXG

      Генератор бензиновый Huter DY6500LXG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрогенератор Huter DY6500LXG 64/1/32 отлично подходит для снабжения маломощных инструментов и оборудования в условиях строительной площадки или автосервиса, а также для обеспечения электричеством небольших дачных домов. Все конструктивные детали и механизмы установлены на жесткий рамный корпус, который защищает их от ударных воздействий, а также обеспечивает пользователю удобство в транспортировке. Модель работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), пропан-бутане, - при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования.

        Преимущества

        • Альтернатор - щеточный, синхронный
        • Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый
        • Система смазки - разбрызгиванием
        • Охлаждение - воздушное, принудительное
        • Бензин - АИ-92, неэтилированный
        • В качестве опции доступен автоматический ввод резерва
        • Жесткая рамная конструкция
        • Удобство транспортировки (как одному, так и вдвоем)
        • Высокое качество сборки
        • Повышенная прочность и износостойкость
        • Долгий срок службы