Генератор бензиновый Huter DY6500LXG
Арт. О00000013188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
- Электрогенератор Huter DY6500LXG 64/1/32 отлично подходит для снабжения маломощных инструментов и оборудования в условиях строительной площадки или автосервиса, а также для обеспечения электричеством небольших дачных домов. Все конструктивные детали и механизмы установлены на жесткий рамный корпус, который защищает их от ударных воздействий, а также обеспечивает пользователю удобство в транспортировке. Модель работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), пропан-бутане, - при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования.
Преимущества
- Альтернатор - щеточный, синхронный
- Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый
- Система смазки - разбрызгиванием
- Охлаждение - воздушное, принудительное
- Бензин - АИ-92, неэтилированный
- В качестве опции доступен автоматический ввод резерва
- Жесткая рамная конструкция
- Удобство транспортировки (как одному, так и вдвоем)
- Высокое качество сборки
- Повышенная прочность и износостойкость
- Долгий срок службы