Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022374 предназначен для эксплуатации в качестве источника питания на социально значимых объектах и в производстве. Относится к агрегату профессионального класса. Генератор оснащен шумозащитным кожухом. Есть панель управления с цифровым дисплеем. Генератор способен работать длительное время без перерыва благодаря эффективной системе охлаждения.

Преимущества