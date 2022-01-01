Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Арт. tss_2201989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|6.2
Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022374 предназначен для эксплуатации в качестве источника питания на социально значимых объектах и в производстве. Относится к агрегату профессионального класса. Генератор оснащен шумозащитным кожухом. Есть панель управления с цифровым дисплеем. Генератор способен работать длительное время без перерыва благодаря эффективной системе охлаждения.
Преимущества
- Моторесурс генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
- Система охлаждения - жидкостная
- Электростартер обеспечивает быстрый запуск в любых условиях
- Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
- Система возбуждения SHUNT
- КПД 94%
- Класс изоляции/степень защиты H/IP21(23)
- Дизель генераторную установку в шумопоглощающем кожухе можно эксплуатировать как в помещении, так и на улице при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С
- Кожух обеспечивает необходимую теплоизоляцию и снижает уровень шума на 10-12 дБ
- Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
- В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
- Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
- Кнопка аварийного останова вынесена наружу
- Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
- Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном