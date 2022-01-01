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Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Арт. tss_2201989
    Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
    Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
      Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2201989

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		6.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 022374 предназначен для эксплуатации в качестве источника питания на социально значимых объектах и в производстве. Относится к агрегату профессионального класса. Генератор оснащен шумозащитным кожухом. Есть панель управления с цифровым дисплеем. Генератор способен работать длительное время без перерыва благодаря эффективной системе охлаждения.

        Преимущества

        • Моторесурс генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
        • Система охлаждения - жидкостная
        • Электростартер обеспечивает быстрый запуск в любых условиях
        • Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
        • Система возбуждения SHUNT
        • КПД 94%
        • Класс изоляции/степень защиты H/IP21(23)
        • Дизель генераторную установку в шумопоглощающем кожухе можно эксплуатировать как в помещении, так и на улице при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С
        • Кожух обеспечивает необходимую теплоизоляцию и снижает уровень шума на 10-12 дБ
        • Для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
        • В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
        • Для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха
        • Кнопка аварийного останова вынесена наружу
        • Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования
        • Кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном