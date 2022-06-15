Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
Арт. О00000032988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Латвия
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3
- Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000Э, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер 94549 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно
Наличие аккумулятора существенно упрощает работу с генератором и продлевает срок его службы за счет уменьшения стартовых нагрузок
Преимущества
- Объемный топливный бак
- Стабильное напряжение
- Длительный срок службы
- 3 розетки