Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э

Преимущества

Объемный топливный бак

Стабильное напряжение

Длительный срок службы

3 розетки

Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000Э, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер 94549 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильноНаличие аккумулятора существенно упрощает работу с генератором и продлевает срок его службы за счет уменьшения стартовых нагрузок