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Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Арт. О00000032988
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
    Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э
      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э

      Генератор бензиновый Сибртех БС-8000Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032988
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Латвия
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000Э, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер 94549 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно
        Наличие аккумулятора существенно упрощает работу с генератором и продлевает срок его службы за счет уменьшения стартовых нагрузок

        Преимущества

        • Объемный топливный бак
        • Стабильное напряжение
        • Длительный срок службы
        • 3 розетки