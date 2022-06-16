Бензиновый генератор Huter DY4000LG

Электрогенератор Huter DY4000LG 64/1/31 исключительно прост в использовании, поэтому может применяться не только профессиональными работниками автосервиса или строительства, но и обычными пользователями. Удобство эксплуатации данной модели заключается в том, что она работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), а также пропан-бутане, - при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования. Агрегат отлично подходит для снабжения маломощных инструментов и оборудования на природе.

Преимущества