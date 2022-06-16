Бензиновый генератор Huter DY4000LG
Арт. О00000013278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин, газ
- Электрогенератор Huter DY4000LG 64/1/31 исключительно прост в использовании, поэтому может применяться не только профессиональными работниками автосервиса или строительства, но и обычными пользователями. Удобство эксплуатации данной модели заключается в том, что она работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), а также пропан-бутане, - при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования. Агрегат отлично подходит для снабжения маломощных инструментов и оборудования на природе.
Преимущества
- Альтернатор - щеточный, синхронный
- Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый
- Система смазки - разбрызгиванием
- Охлаждение - воздушное, принудительное
- Бензин - АИ-92, неэтилированный
- Жесткая рамная конструкция
- Удобство транспортировки (как одному, так и вдвоем)
- Высокое качество сборки
- Повышенная прочность и износостойкость
- Долгий срок службы