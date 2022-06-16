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Бензиновый генератор Huter DY4000LG
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY4000LG
    Арт. О00000013278
    5.0
    1
    Бензиновый генератор Huter DY4000LG
    Бензиновый генератор Huter DY4000LG
      Бензиновый генератор Huter DY4000LG
      Бензиновый генератор Huter DY4000LG

      Бензиновый генератор Huter DY4000LG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин, газ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Huter DY4000LG 64/1/31 исключительно прост в использовании, поэтому может применяться не только профессиональными работниками автосервиса или строительства, но и обычными пользователями. Удобство эксплуатации данной модели заключается в том, что она работает на различном топливе, например на бензине, бытовом и природном газе (метане), а также пропан-бутане, - при этом, для использования газа не требуется установка дополнительного оборудования. Агрегат отлично подходит для снабжения маломощных инструментов и оборудования на природе.

        Преимущества

        • Альтернатор - щеточный, синхронный
        • Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый
        • Система смазки - разбрызгиванием
        • Охлаждение - воздушное, принудительное
        • Бензин - АИ-92, неэтилированный
        • Жесткая рамная конструкция
        • Удобство транспортировки (как одному, так и вдвоем)
        • Высокое качество сборки
        • Повышенная прочность и износостойкость
        • Долгий срок службы