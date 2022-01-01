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Генератор Silentstar 13000D T AVR YN
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Дизельные генераторы
    Генератор Silentstar 13000D T AVR YN
    Арт. 1128392
    Генератор Silentstar 13000D T AVR YN

      Генератор Silentstar 13000D T AVR YN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128392

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор Caiman SILENTSTAR 13000D T AVR YN — это мощная модель в шумопоглощающем корпусе, изготовленном из высокотехнологичных комбинированных материалов, в результате чего уровень шума при работе генератора снижен на 15 дБ, что очень важно при расположении вблизи или внутри жилых построек и административных зданий. Такое устройство прекрасно подойдет для использования в качестве резервного источника электропитания стационарного расположения. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки.

        Преимущества

        • Четырехтактный дизельный двигатель воздушного охлаждения Yanmar 3TNM72 (Япония). Трехцилиндровый двигатель промышленного класса. Обладает компактными размерами, поэтому легко помещается в ограниченном пространстве, наряду с этим обладает высоким уровне мощности (23,6 л.с.). Усовершенствованные форсунки обеспечивают точную подачу топлива и его экономичный расход, низкий уровень выбросов и высокую производительность. Соответствует самым строгим требованиям экологической безопасности: EPA Tier 4 и EU Stage III
        • Силовая установка Sincro ES20F (Италия). Трехфазный щеточный генераторный блок с инновационным электронным регулятором напряжения обеспечивает отличную производительность даже при подключении однофазных потребителей. При соединении треугольником возможно получить 70% номинальной трехфазной нагрузки и 45% при подключении звездой, с нулевым проводом
        • Цифровой регулятор напряжения, выполненный по новейшей технологии, обеспечивает бесперебойную работу, точный контроль напряжения, а также защиту от понижения частоты
        • Высокая надежность силовых установок MeccAlte является результатом нескольких лет исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное производство использует ультрасовременные станки с цифровым управлением, роботы, 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждого из них в конце производственного цикла
        • Электростартер, сухозаряженный аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа
        • Опция: автоматический запуск. Специально разработанный, простой в управлении программируемый электронный блок автозапуска (опция, не входит в стандартную комплектацию) позволяет подключать генераторную установку к электрической сети коттеджа или небольшого производства и обеспечивать непрерывное энергоснабжение полностью в автоматическом режиме
        • Группа автоматических предохранителей выполняет функцию оперативной защиты всех цепей генератора при перегрузках и замыканиях
        • Две однофазных и одна трехфазная розетка: 1 влагозащищенная SHUKO 230V — 10A, 1 влагозащищенная Евророзетка 230V — 16A, 1 трефазная 16А. Разъемы защищены термическим предохранителем
        • Шумопоглощающий корпус с двуслойными панелями снижает уровень шума от работы генератора, позволяет использовать устройство на улице при любой погоде. Корпус окрашен специальной эмалью для придания стойкости к коррозии и механическим воздействиям
        • Автоматическая система остановки не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки