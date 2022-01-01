Генератор Silentstar 13000D T AVR YN

Преимущества

Четырехтактный дизельный двигатель воздушного охлаждения Yanmar 3TNM72 (Япония). Трехцилиндровый двигатель промышленного класса. Обладает компактными размерами, поэтому легко помещается в ограниченном пространстве, наряду с этим обладает высоким уровне мощности (23,6 л.с.). Усовершенствованные форсунки обеспечивают точную подачу топлива и его экономичный расход, низкий уровень выбросов и высокую производительность. Соответствует самым строгим требованиям экологической безопасности: EPA Tier 4 и EU Stage III

Силовая установка Sincro ES20F (Италия). Трехфазный щеточный генераторный блок с инновационным электронным регулятором напряжения обеспечивает отличную производительность даже при подключении однофазных потребителей. При соединении треугольником возможно получить 70% номинальной трехфазной нагрузки и 45% при подключении звездой, с нулевым проводом

Цифровой регулятор напряжения, выполненный по новейшей технологии, обеспечивает бесперебойную работу, точный контроль напряжения, а также защиту от понижения частоты

Высокая надежность силовых установок MeccAlte является результатом нескольких лет исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное производство использует ультрасовременные станки с цифровым управлением, роботы, 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждого из них в конце производственного цикла

Электростартер, сухозаряженный аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа

Опция: автоматический запуск. Специально разработанный, простой в управлении программируемый электронный блок автозапуска (опция, не входит в стандартную комплектацию) позволяет подключать генераторную установку к электрической сети коттеджа или небольшого производства и обеспечивать непрерывное энергоснабжение полностью в автоматическом режиме

Группа автоматических предохранителей выполняет функцию оперативной защиты всех цепей генератора при перегрузках и замыканиях

Две однофазных и одна трехфазная розетка: 1 влагозащищенная SHUKO 230V — 10A, 1 влагозащищенная Евророзетка 230V — 16A, 1 трефазная 16А. Разъемы защищены термическим предохранителем

Шумопоглощающий корпус с двуслойными панелями снижает уровень шума от работы генератора, позволяет использовать устройство на улице при любой погоде. Корпус окрашен специальной эмалью для придания стойкости к коррозии и механическим воздействиям

Автоматическая система остановки не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Дизельный генератор Caiman SILENTSTAR 13000D T AVR YN — это мощная модель в шумопоглощающем корпусе, изготовленном из высокотехнологичных комбинированных материалов, в результате чего уровень шума при работе генератора снижен на 15 дБ, что очень важно при расположении вблизи или внутри жилых построек и административных зданий. Такое устройство прекрасно подойдет для использования в качестве резервного источника электропитания стационарного расположения. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки.