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Бензиновый генератор Huter DY5000L
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Арт. О00000013020
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
    Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L
      Бензиновый генератор Huter DY5000L

      Бензиновый генератор Huter DY5000L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013020
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрогенератор Huter DY5000L используется на стройплощадках и в частных домах при отсутствии электричества в качестве источника питания для электрооборудования суммарной мощностью до 5 кВт. Металлическая силовая рама защищает внутренние узлы от повреждений. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Система стабилизации напряжения
        • Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки
        • Верхнее расположение клапанов двигателя
        • Вольтметр для контроля напряжения
        • Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
        • Быстрый доступ к воздушному фильтру