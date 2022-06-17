Бензиновый генератор Huter DY5000L

Преимущества

Небольшой вес

Система стабилизации напряжения

Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки

Верхнее расположение клапанов двигателя

Вольтметр для контроля напряжения

Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании

Быстрый доступ к воздушному фильтру

Электрогенератор Huter DY5000L используется на стройплощадках и в частных домах при отсутствии электричества в качестве источника питания для электрооборудования суммарной мощностью до 5 кВт. Металлическая силовая рама защищает внутренние узлы от повреждений. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки.