Бензиновый генератор Huter DY5000L
Арт. О00000013020
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной
|
Расход топлива, л/ч
|2
- Электрогенератор Huter DY5000L используется на стройплощадках и в частных домах при отсутствии электричества в качестве источника питания для электрооборудования суммарной мощностью до 5 кВт. Металлическая силовая рама защищает внутренние узлы от повреждений. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки.
Преимущества
- Небольшой вес
- Система стабилизации напряжения
- Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки
- Верхнее расположение клапанов двигателя
- Вольтметр для контроля напряжения
- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
- Быстрый доступ к воздушному фильтру