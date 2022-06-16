Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
Арт. О00000012951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
- Электрогенератор Huter DY6500LX - устройство для питания электрооборудования вдали от населенных пунктов, на стройплощадке или в случаях отключения электричества. Вырабатывает до 5 кВт электроэнергии. Оснащен мощным четырехтактным двигателем с верхним расположением клапанов. Агрегат оборудован датчиками уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Специальные резиновые стойки уменьшают вибрацию электрогенератора при работе.
Преимущества
- Небольшой вес
- Система стабилизации напряжения
- Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки
- Верхнее расположение клапанов двигателя
- Двигатель с большим рабочим ресурсом
- Длительный рабочий цикл, благодаря вместительному топливному баку
- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
- Быстрый доступ к воздушному фильтру
- Защита электростартера