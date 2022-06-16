Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)

Преимущества

Небольшой вес

Система стабилизации напряжения

Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки

Верхнее расположение клапанов двигателя

Двигатель с большим рабочим ресурсом

Длительный рабочий цикл, благодаря вместительному топливному баку

Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании

Быстрый доступ к воздушному фильтру

Защита электростартера

Электрогенератор Huter DY6500LX - устройство для питания электрооборудования вдали от населенных пунктов, на стройплощадке или в случаях отключения электричества. Вырабатывает до 5 кВт электроэнергии. Оснащен мощным четырехтактным двигателем с верхним расположением клапанов. Агрегат оборудован датчиками уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Специальные резиновые стойки уменьшают вибрацию электрогенератора при работе.