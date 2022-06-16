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Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
    Арт. О00000012951
    4.5
    2
    Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)

      Бензиновый генератор Huter DY6500LX (электростартер)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012951
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрогенератор Huter DY6500LX - устройство для питания электрооборудования вдали от населенных пунктов, на стройплощадке или в случаях отключения электричества. Вырабатывает до 5 кВт электроэнергии. Оснащен мощным четырехтактным двигателем с верхним расположением  клапанов. Агрегат оборудован датчиками уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Специальные резиновые стойки уменьшают вибрацию электрогенератора при работе.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Система стабилизации напряжения
        • Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки
        • Верхнее расположение клапанов двигателя
        • Двигатель с большим рабочим ресурсом
        • Длительный рабочий цикл, благодаря вместительному топливному баку
        • Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
        • Быстрый доступ к воздушному фильтру
        • Защита электростартера