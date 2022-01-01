Электростанция дизельная DS 22 DAC ES

Трехфазная дизельная электростанция FUBAG DS 22 DAC ES 838773 представляет собой оборудование для энергоснабжения разного рода потребителей. Установка используется в качестве автономного источника электроэнергии для снабжения коммерческих и производственных объектов. Модель имеет закрытое исполнение в шумопоглощающем кожухе, панели, которого легко открываются для быстрого доступа к внутренним узлам.



Преимущества