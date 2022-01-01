Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
Арт. fubag_671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Трехфазная дизельная электростанция FUBAG DS 22 DAC ES 838773 представляет собой оборудование для энергоснабжения разного рода потребителей. Установка используется в качестве автономного источника электроэнергии для снабжения коммерческих и производственных объектов. Модель имеет закрытое исполнение в шумопоглощающем кожухе, панели, которого легко открываются для быстрого доступа к внутренним узлам.
Преимущества
- Время работы при 3/4 нагрузки - 10 ч
- Жидкостное охлаждение двигателя
- Широкая сфера применения
- Долгий срок службы