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Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
    Арт. fubag_671
    Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
    Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
    Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
      Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
      Электростанция дизельная DS 22 DAC ES
      Электростанция дизельная DS 22 DAC ES

      Электростанция дизельная DS 22 DAC ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_671

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Трехфазная дизельная электростанция FUBAG DS 22 DAC ES 838773 представляет собой оборудование для энергоснабжения разного рода потребителей. Установка используется в качестве автономного источника электроэнергии для снабжения коммерческих и производственных объектов. Модель имеет закрытое исполнение в шумопоглощающем кожухе, панели, которого легко открываются для быстрого доступа к внутренним узлам.

        Преимущества 

        • Время работы при 3/4 нагрузки - 10 ч
        • Жидкостное охлаждение двигателя
        • Широкая сфера применения
        • Долгий срок службы