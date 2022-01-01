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Электростанция дизельная DS 22 DA ES
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Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 22 DA ES
    Арт. fubag_670
    Электростанция дизельная DS 22 DA ES
    Электростанция дизельная DS 22 DA ES
    Электростанция дизельная DS 22 DA ES
    Электростанция дизельная DS 22 DA ES
      Электростанция дизельная DS 22 DA ES
      Электростанция дизельная DS 22 DA ES
      Электростанция дизельная DS 22 DA ES
      Электростанция дизельная DS 22 DA ES

      Электростанция дизельная DS 22 DA ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_670

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 22 DA ES, трехфазная открытая, пож, 838771.3 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Данная модель отличается высоким качеством исполнения. Это обеспечивает комфортную эксплуатацию и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, механической регулировкой оборотов и жидкостным охлаждением
        • Легкая в управлении программируемая цифровая панель
        • Аккумуляторная батарея повышенной емкости (в комплекте)
        • Доступность установки блока АВР (автоматики)
        • Предпусковой подогреватель для безопасного старта
        • АКБ повышенной мощности
        • Высокое качество FUBAG DS 22 DA ES, трехфазная открытая