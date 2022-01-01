Электростанция дизельная DS 22 DA ES
Арт. fubag_670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.9
Дизельная электростанция FUBAG DS 22 DA ES, трехфазная открытая, пож, 838771.3 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Данная модель отличается высоким качеством исполнения. Это обеспечивает комфортную эксплуатацию и долгий срок службы.
Преимущества
- Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, механической регулировкой оборотов и жидкостным охлаждением
- Легкая в управлении программируемая цифровая панель
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости (в комплекте)
- Доступность установки блока АВР (автоматики)
- Предпусковой подогреватель для безопасного старта
- АКБ повышенной мощности
- Высокое качество FUBAG DS 22 DA ES, трехфазная открытая