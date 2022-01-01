Электростанция дизельная DS 22 DA ES

Дизельная электростанция FUBAG DS 22 DA ES, трехфазная открытая, пож, 838771.3 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Данная модель отличается высоким качеством исполнения. Это обеспечивает комфортную эксплуатацию и долгий срок службы.

Преимущества