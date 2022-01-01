Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES

Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 14000 DA ES оснащена специальной системой подогрева воздуха в коллекторе, что обеспечивает её легкий запуск даже при отрицательных температурах. Данная модель предназначена для интенсивной эксплуатации в условиях производства или крупной строительной площадки. К агрегату можно подключить потребители суммарной мощностью до 10000 Вт.

Преимущества