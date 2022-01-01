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Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
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Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
    Арт. fubag_657
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES

      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_657

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Количество розеток 220В, шт
      		1
      Уровень шума, дБ
      		82
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 14000 DA ES оснащена специальной системой подогрева воздуха в коллекторе, что обеспечивает её легкий запуск даже при отрицательных температурах. Данная модель предназначена для интенсивной эксплуатации в условиях производства или крупной строительной площадки. К агрегату можно подключить потребители суммарной мощностью до 10000 Вт.

        Преимущества

        • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
        • Цифровой дисплей
        • Возможность подключения блока автоматики
        • Система защитного отключения при понижении уровня масла
        • Автомат для защиты от перегрузок и короткого замыкания
        • Комплект колес для удобства транспортировки
        • Время работы при 3/4 нагрузки - 5.9 ч
        • Максимальная мощность - 14 кВА
        • Коэффициент мощности - 0.8
        • Клеммы для подключения мощных 3-х фазных потребителей