Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 14000 DA ES
Арт. fubag_657
Характеристики
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Производитель
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
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Количество розеток 220В, шт
|1
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Уровень шума, дБ
|82
- Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 14000 DA ES оснащена специальной системой подогрева воздуха в коллекторе, что обеспечивает её легкий запуск даже при отрицательных температурах. Данная модель предназначена для интенсивной эксплуатации в условиях производства или крупной строительной площадки. К агрегату можно подключить потребители суммарной мощностью до 10000 Вт.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
- Цифровой дисплей
- Возможность подключения блока автоматики
- Система защитного отключения при понижении уровня масла
- Автомат для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Комплект колес для удобства транспортировки
- Время работы при 3/4 нагрузки - 5.9 ч
- Максимальная мощность - 14 кВА
- Коэффициент мощности - 0.8
- Клеммы для подключения мощных 3-х фазных потребителей