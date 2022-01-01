Электростанция дизельная DS 16 DA ES (трехфазная_открытая)

Дизельная трехфазная, открытая электростанция FUBAG DS 16 DA ES 838767 - мощная стационарная установка для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается четырехцилиндровым дизельным двигателем (диаметр цилиндра - 85, ход поршня - 95 мм) с жидкостным охлаждением. Электростанция подходит для эксплуатации в круглосуточном режиме.



Преимущества