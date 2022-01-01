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Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Арт. fubag_1206
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1206

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • DS 68 DAC ES - трехфазный дизельный генератор в закрытом исполнении. Электростанция незаменима в качестве экономичного и надежного источника резервного или основного энергоснабжения для крупных коммерческих объектов (АЗС, СТО, базы отдыха и т.д.). Шумозащитный кожух аппарата DS 68 DAC ES значительно снижает звуковое давление, обеспечивает антивандальную защиту и защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

        Преимущества

        • Дизельная электростанция FUBAG DS 68 DAC ES трехфазная, кожух 431287 имеет надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
        • Пониженные обороты рабочего хода (1500 об/мин)
        • Программируемая цифровая панель управления и контроля ComAp (Чехия)
        • Возможность подключения внешнего блока коммутации
        • Предпусковой подогрев воздуха
        • Аккумуляторные батареи повышенной емкости 80А – 2 шт.
        • Увеличенный диаметр горловины топливного бака (>100мм)
        • В комплекте сильфон на глушитель и расширенный ЗИП
        • Шумозащитный кожух
        • Легкий запуск генератора в холодное время года гарантирует система предпускового подогрева воздуха
        • Конструкция смонтирована на надежной сварной раме оснащенной виброгасящими демпферами и технологическими транспортировочными узлами