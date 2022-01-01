Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)

DS 68 DAC ES - трехфазный дизельный генератор в закрытом исполнении. Электростанция незаменима в качестве экономичного и надежного источника резервного или основного энергоснабжения для крупных коммерческих объектов (АЗС, СТО, базы отдыха и т.д.). Шумозащитный кожух аппарата DS 68 DAC ES значительно снижает звуковое давление, обеспечивает антивандальную защиту и защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

Преимущества