Электростанция дизельная DS 68 DAC ES (трехфазная_кожух)
Арт. fubag_1206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
DS 68 DAC ES - трехфазный дизельный генератор в закрытом исполнении. Электростанция незаменима в качестве экономичного и надежного источника резервного или основного энергоснабжения для крупных коммерческих объектов (АЗС, СТО, базы отдыха и т.д.). Шумозащитный кожух аппарата DS 68 DAC ES значительно снижает звуковое давление, обеспечивает антивандальную защиту и защиту от неблагоприятных внешних воздействий.
Преимущества
- Дизельная электростанция FUBAG DS 68 DAC ES трехфазная, кожух 431287 имеет надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
- Пониженные обороты рабочего хода (1500 об/мин)
- Программируемая цифровая панель управления и контроля ComAp (Чехия)
- Возможность подключения внешнего блока коммутации
- Предпусковой подогрев воздуха
- Аккумуляторные батареи повышенной емкости 80А – 2 шт.
- Увеличенный диаметр горловины топливного бака (>100мм)
- В комплекте сильфон на глушитель и расширенный ЗИП
- Шумозащитный кожух
- Легкий запуск генератора в холодное время года гарантирует система предпускового подогрева воздуха
- Конструкция смонтирована на надежной сварной раме оснащенной виброгасящими демпферами и технологическими транспортировочными узлами