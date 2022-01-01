Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)

DS 55 DA ES - трехфазная электростанция Fubag открытого исполнения максимальной мощностью до 55 кВА. Подходит для электроснабжения в сельском хозяйстве, строительных и производственных площадках, а также для частного применения. Генератор Fubag DS 55 DA ES изготовлен на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением и оснащен цифровой панелью управления CompAp, которая позволяет контролировать основные параметры работы генератора. Дизельная электростанция DS 55 DA ES становится автономным источником электроэнергии при подключении блока автоматики.

Преимущества