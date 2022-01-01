Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
Арт. fubag_1203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|10
DS 55 DA ES - трехфазная электростанция Fubag открытого исполнения максимальной мощностью до 55 кВА. Подходит для электроснабжения в сельском хозяйстве, строительных и производственных площадках, а также для частного применения. Генератор Fubag DS 55 DA ES изготовлен на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением и оснащен цифровой панелью управления CompAp, которая позволяет контролировать основные параметры работы генератора. Дизельная электростанция DS 55 DA ES становится автономным источником электроэнергии при подключении блока автоматики.
Преимущества
- Мощность 55 кВА
- cos Ф: 0.8
- Количество цилиндров: 4
- Диаметр цилиндра: 102 мм
- Ход поршня: 115 мм
- Время работы при загрузке 75%: 10 часов
- Открытое исполнение
- Мгновенный доступ ко всем компонентам
- Быстрый отвод тепла
- Дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение
- Массивная опора