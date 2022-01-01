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Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
    Арт. fubag_1203
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)

      Электростанция дизельная DS 55 DA ES (трехфазная_открытая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1203

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • DS 55 DA ES - трехфазная электростанция Fubag открытого исполнения максимальной мощностью до 55 кВА. Подходит для электроснабжения в сельском хозяйстве, строительных и производственных площадках, а также для частного применения. Генератор Fubag DS 55 DA ES изготовлен на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением и оснащен цифровой панелью управления CompAp, которая позволяет контролировать основные параметры работы генератора. Дизельная электростанция DS 55 DA ES становится автономным источником электроэнергии при подключении блока автоматики.

        Преимущества

        • Мощность 55 кВА
        • cos Ф: 0.8
        • Количество цилиндров: 4
        • Диаметр цилиндра: 102 мм
        • Ход поршня: 115 мм
        • Время работы при загрузке 75%: 10 часов
        • Открытое исполнение
        • Мгновенный доступ ко всем компонентам
        • Быстрый отвод тепла
        • Дизельный двигатель
        • Жидкостное охлаждение
        • Массивная опора