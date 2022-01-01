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Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
    Арт. fubag_1201
    Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)

      Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1201

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 40 DA ES трехфазная, открытая 838778 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов.

        Преимущества

        • Экономичный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
        • Подогреватель охлаждающей жидкости
        • Цифровая панель для контроля работы
        • Номинальная мощность дизельного генератора 30 кВт
        • Аккумуляторные батареи повышенной мощности
        • Встроенный топливный бак – 67 л
        • Готовность работы после монтажа (все необходимое в комплекте)
        • Высокое качество FUBAG DS 40 DA ES трехфазная, открытая