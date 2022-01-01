Электростанция дизельная DS 40 DA ES (трехфазная_открытая)
Арт. fubag_1201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция FUBAG DS 40 DA ES трехфазная, открытая 838778 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов.
Преимущества
- Экономичный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
- Подогреватель охлаждающей жидкости
- Цифровая панель для контроля работы
- Номинальная мощность дизельного генератора 30 кВт
- Аккумуляторные батареи повышенной мощности
- Встроенный топливный бак – 67 л
- Готовность работы после монтажа (все необходимое в комплекте)
- Высокое качество FUBAG DS 40 DA ES трехфазная, открытая