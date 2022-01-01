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Гибридный генератор Спец HG-2700
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Бензиновые генераторы
    Гибридный генератор Спец HG-2700
    Арт. О00000029924
    Гибридный генератор Спец HG-2700
    Гибридный генератор Спец HG-2700
    Гибридный генератор Спец HG-2700
    Гибридный генератор Спец HG-2700
    Гибридный генератор Спец HG-2700
      Гибридный генератор Спец HG-2700
      Гибридный генератор Спец HG-2700
      Гибридный генератор Спец HG-2700
      Гибридный генератор Спец HG-2700
      Гибридный генератор Спец HG-2700

      Гибридный генератор Спец HG-2700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029924

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин, газ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ-HG-2700 и комплект для подключения к сети+баллону предназначается для снабжения бытовых приборов или инструментов электричеством на даче, в домашней мастерской. Все элементы устройства крепятся на жесткую металлическую раму, которая образует две ручки для удобства перемещения по площадке. Предусматривается масляный щуп, с помощью которого пользователь имеет возможность контролировать уровень смазочной смеси в картере. Система электронного зажигания не требует регулирования. Модель вырабатывает стабильный ток 220В 50Гц. Двигатель отличается долговечностью эксплуатации. Уровень масла легко и просто контролируется при помощи встроенного датчика, что успешно препятствует преждевременному износу внутренних элементов. Русскоязычная панель управления облегчает использование устройства. Металлическая рама снижает риск негативного механического воздействия на агрегат. В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан).

        Преимущества

        • Медная обмотка
        • Одноцилиндровый тип двигателя
        • Принудительное воздушное охлаждение
        • Вид топлива - бензин Аи-92, газ - пропан-бутан, метан
        • Автоматический контроль уровня масла
        • Защита от перегрузки
        • Вольтметр
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы