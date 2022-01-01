Гибридный генератор Спец HG-2700

Преимущества

Медная обмотка

Одноцилиндровый тип двигателя

Принудительное воздушное охлаждение

Вид топлива - бензин Аи-92, газ - пропан-бутан, метан

Автоматический контроль уровня масла

Защита от перегрузки

Вольтметр

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ-HG-2700 и комплект для подключения к сети+баллону предназначается для снабжения бытовых приборов или инструментов электричеством на даче, в домашней мастерской. Все элементы устройства крепятся на жесткую металлическую раму, которая образует две ручки для удобства перемещения по площадке. Предусматривается масляный щуп, с помощью которого пользователь имеет возможность контролировать уровень смазочной смеси в картере. Система электронного зажигания не требует регулирования. Модель вырабатывает стабильный ток 220В 50Гц. Двигатель отличается долговечностью эксплуатации. Уровень масла легко и просто контролируется при помощи встроенного датчика, что успешно препятствует преждевременному износу внутренних элементов. Русскоязычная панель управления облегчает использование устройства. Металлическая рама снижает риск негативного механического воздействия на агрегат. В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан).