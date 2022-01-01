Бензиновый генератор Спец SB-2700-N

Преимущества

Мощный двигатель позволяет работать без перегрева

Бензиновый генератор СПЕЦ SB-2700N имеет малый вес, поэтому его можно легко транспортировать

Наличие датчика масла и индикатора уровня топлива

Розетки оснащены защитными крышками

Подходит для работы с бытовой техникой

Бензиновый генератор СПЕЦ SB-2700N предназначен для автономного питания различных бытовых приборов мощностью дл 2.8 кВт. Эта модель работает на бензине. Крышка топливного бака находится в верхней части генератора, поэтому заправлять его удобно и легко. Также имеется датчик уровня топлива, что позволяет своевременно осуществлять дозаправку техники.