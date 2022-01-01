Бензиновый генератор Спец SB-2700-N
Арт. О00000029923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Бензиновый генератор СПЕЦ SB-2700N предназначен для автономного питания различных бытовых приборов мощностью дл 2.8 кВт. Эта модель работает на бензине. Крышка топливного бака находится в верхней части генератора, поэтому заправлять его удобно и легко. Также имеется датчик уровня топлива, что позволяет своевременно осуществлять дозаправку техники.
Преимущества
- Мощный двигатель позволяет работать без перегрева
- Бензиновый генератор СПЕЦ SB-2700N имеет малый вес, поэтому его можно легко транспортировать
- Наличие датчика масла и индикатора уровня топлива
- Розетки оснащены защитными крышками
- Подходит для работы с бытовой техникой