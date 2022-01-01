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Бензиновый генератор Спец SB-2700-N
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Спец SB-2700-N
    Арт. О00000029923
    Бензиновый генератор Спец SB-2700-N

      Бензиновый генератор Спец SB-2700-N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029923

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор СПЕЦ SB-2700N предназначен для автономного питания различных бытовых приборов мощностью дл 2.8 кВт. Эта модель работает на бензине. Крышка топливного бака находится в верхней части генератора, поэтому заправлять его удобно и легко. Также имеется датчик уровня топлива, что позволяет своевременно осуществлять дозаправку техники.

        Преимущества

        • Мощный двигатель позволяет работать без перегрева
        • Бензиновый генератор СПЕЦ SB-2700N имеет малый вес, поэтому его можно легко транспортировать
        • Наличие датчика масла и индикатора уровня топлива
        • Розетки оснащены защитными крышками
        • Подходит для работы с бытовой техникой