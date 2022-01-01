Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплектующие для электрических паяльников

Припой

Найдено: 10 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить припой в городе Ярославль по цене от 445 до 9240 рублей. В наличии более 10 наименований. Припой можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.
3 640 ₽
Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.
Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм
9 240 ₽
Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм
Сварочный припой ПОС-61 д.2мм.кат.100гр.с канифолью
950 ₽
Сварочный припой ПОС-61 д.2мм.кат.100гр.с канифолью
Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
950 ₽
Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
Сварочный припой ПОС-40 д.2мм.кат.100гр.с канифолью
520 ₽
Сварочный припой ПОС-40 д.2мм.кат.100гр.с канифолью
Сварочный припой ПОС-40 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
520 ₽
Сварочный припой ПОС-40 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
3 600 ₽
Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320
4 560 ₽
Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320
Сварочный припой с канифолью ПОС-40 (2 мм, весовой)
445 ₽
Сварочный припой с канифолью ПОС-40 (2 мм, весовой)