Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
Арт. X132745
Характеристики
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Производитель
|ВТО
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.1
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Вид припоя
|мягкий (легкоплавкий)
- Пайка-это соединения двух или нескольких деталей из металлов и их сплавов при помощи припоя, температура плавления которого ниже, чем температура соединяемых деталей.
Преимущества
- В зависимости от температуры плавления припои бывают легкоплавкими и тугоплавкими. Легкоплавкие припои имеют температуру плавления ниже 400°С;
- ПОС 61(190 ºC) применяется для: пайки и лужения деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда нежелателен высокий нагрев в зоне пайки.