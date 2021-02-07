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Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
5.0
1
950 ₽
Припой
    Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
    Арт. X132745
    5.0
    1
    Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью

      Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132745
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ВТО
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Вид припоя
      		мягкий (легкоплавкий)
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пайка-это соединения двух или нескольких деталей из металлов и их сплавов при помощи припоя, температура плавления которого ниже, чем температура соединяемых деталей.

        Преимущества

        • В зависимости от температуры плавления припои бывают легкоплавкими и тугоплавкими. Легкоплавкие припои имеют температуру плавления ниже 400°С;
        • ПОС 61(190 ºC) применяется для: пайки и лужения деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда нежелателен высокий нагрев в зоне пайки.