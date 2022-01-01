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Электро­инструмент

Электрические паяльники

Найдено: 16 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические паяльники в городе Ярославль по цене от 330 до 5198 рублей. В наличии более 16 наименований. Электрические паяльники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Газовый паяльник с керамическим жалом Dremel F.013.200.0JA
2 605 ₽
Газовый паяльник с керамическим жалом Dremel F.013.200.0JA
Импульсный паяльник с рукоткой PRORAB 6600, 100 Вт
801 ₽
Импульсный паяльник с рукоткой PRORAB 6600, 100 Вт
Паяльник STURM SI 2320 C с рукояткой, 200 Вт
1 700 ₽
Паяльник STURM SI 2320 C с рукояткой, 200 Вт