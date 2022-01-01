Электрические паяльники
Найдено: 16 товаров
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- 330 ₽420 ₽Мощность паяльного пистолета, Вт: 40Тип жала: клинВремя нагрева до рабочей температуры: 8Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- -90 ₽
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- 2 668 ₽Мощность паяльного пистолета, Вт: 150Тип жала: конусВремя нагрева до рабочей температуры: 0.13Световая индикация: ДаМатериал рукоятки пистолета: пластик
- 343 ₽430 ₽Мощность паяльного пистолета, Вт: 65Тип жала: клинСветовая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- -87 ₽
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- 450 ₽570 ₽Мощность паяльного пистолета, Вт: 100Тип жала: клинСветовая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- -120 ₽
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- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 100Тип жала: дугаВремя нагрева до рабочей температуры: 0.1Световая индикация: ДаМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 750Тип жала: конусВремя нагрева до рабочей температуры: 0.12Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 210Тип жала: дугаВремя нагрева до рабочей температуры: 0.08Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 60Тип жала: клинВремя нагрева до рабочей температуры: 10Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 40Тип жала: конусВремя нагрева до рабочей температуры: 4Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 48Тип жала: конусСветовая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличии
- Нет в наличииСветовая индикация: Нет
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 100Тип жала: клинВремя нагрева до рабочей температуры: 4Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические паяльники в городе Ярославль по цене от 330 до 5198 рублей. В наличии более 16 наименований. Электрические паяльники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.