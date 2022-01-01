Паяльник – электроинструмент для пайки и выжигания горячим методом. Применяется в мастерских и в быту для спаивания микросхем и электроники, проводов, деталей из металла и пластмассы, нанесения узоров на деревянные заготовки и др. Особенно эффективен для соединения очень мелких деталей.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические паяльники в городе Ярославль по цене от 330 до 5198 рублей. В наличии более 16 наименований. Электрические паяльники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.