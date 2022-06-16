Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01

Паяльник ЗУБР Профессионал 55412-H4_z01 это инструмент, позволяющий произвести пайку и лужение без лишних затрат электроэнергии. Импульсный паяльник ЗУБР почти мгновенно нагревает наконечник, и обеспечивает эффективную теплоотдачу элементу пайки. С его помощью можно монтировать электронные запчасти на плату, паять медные проводники с сечением меньше 3 мм². Паяльник подходит и для лужения заготовок из металла толщиной до 1,5 мм, а также может применяться для выжигания по дереву. Он отличается малым весом, удобной формой пистолета, что позволяет легко переносить паяльник на место работы. Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01 купить можно ради его быстрого нагрева жала, эффективной работы и компактного исполнения.

Преимущества паяльника ЗУБР Профессионал 55412-H4_z01:

Портативный;

Удобный;

Быстрый;

Энергосберегающий;

Безопасный.

Комплектация: