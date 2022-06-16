Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
Арт. Ю00000008281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
Паяльник ЗУБР Профессионал 55412-H4_z01 это инструмент, позволяющий произвести пайку и лужение без лишних затрат электроэнергии. Импульсный паяльник ЗУБР почти мгновенно нагревает наконечник, и обеспечивает эффективную теплоотдачу элементу пайки. С его помощью можно монтировать электронные запчасти на плату, паять медные проводники с сечением меньше 3 мм². Паяльник подходит и для лужения заготовок из металла толщиной до 1,5 мм, а также может применяться для выжигания по дереву. Он отличается малым весом, удобной формой пистолета, что позволяет легко переносить паяльник на место работы. Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01 купить можно ради его быстрого нагрева жала, эффективной работы и компактного исполнения.
Преимущества паяльника ЗУБР Профессионал 55412-H4_z01:
- Портативный;
- Удобный;
- Быстрый;
- Энергосберегающий;
- Безопасный.
Комплектация:
- Паяльник;
- Сменные жала (2 шт);
- Припой (10 г);
- Канифоль (25 г);
- Пластиковый кейс.