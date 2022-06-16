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Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
5.0
2
2 668 ₽
Паяльные пистолеты
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Арт. Ю00000008281
    5.0
    2
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
    Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01
      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01

      Импульсный паяльник Зубр Профессионал 55412-H4_z01

      2 668 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000008281
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      2 668 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Паяльник ЗУБР Профессионал 55412-H4_z01 это инструмент, позволяющий произвести пайку и лужение без лишних затрат электроэнергии. Импульсный паяльник ЗУБР почти мгновенно нагревает наконечник, и обеспечивает эффективную теплоотдачу элементу пайки. С его помощью можно монтировать электронные запчасти на плату, паять медные проводники с сечением меньше 3 мм². Паяльник подходит и для лужения заготовок из металла толщиной до 1,5 мм, а также может применяться для выжигания по дереву. Он отличается малым весом, удобной формой пистолета, что позволяет легко переносить паяльник на место работы. Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01 купить можно ради его быстрого нагрева жала, эффективной работы и компактного исполнения.

        Преимущества паяльника ЗУБР Профессионал 55412-H4_z01:

        • Портативный;
        • Удобный;
        • Быстрый;
        • Энергосберегающий;
        • Безопасный.

        Комплектация:

        • Паяльник;
        • Сменные жала (2 шт);
        • Припой (10 г);
        • Канифоль (25 г);
        • Пластиковый кейс.