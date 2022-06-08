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Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
5.0
2
3 700 ₽
Сварочная проволока
    Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
    Арт. 720754
    5.0
    2
    Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
    Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
    Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
      Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
      Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг
      Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг

      Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг

      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720754
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг - используется при проведении полуавтоматической сварки в среде защитного газа. За счет добавленных легирующих элементов в сварном шве поддерживаются необходимые прочностные и химические свойства свариваемых изделий возрастает качество сварки. Алюминиевая проволока удобна в использовании, отличается рядной намоткой, стабильностью геометрических размеров,  длительным сроком хранения благодаря надежной упаковке. Проволока поставляется на пластмассовых кассетах. Кассеты упакованы в картонную коробку.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов