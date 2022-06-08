Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Проволока алюминиевая FoxWeld AlMg5 (ER-5356) 1.0 мм, 2 кг - используется при проведении полуавтоматической сварки в среде защитного газа. За счет добавленных легирующих элементов в сварном шве поддерживаются необходимые прочностные и химические свойства свариваемых изделий возрастает качество сварки. Алюминиевая проволока удобна в использовании, отличается рядной намоткой, стабильностью геометрических размеров, длительным сроком хранения благодаря надежной упаковке. Проволока поставляется на пластмассовых кассетах. Кассеты упакованы в картонную коробку.