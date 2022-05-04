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Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм
5.0
2
287 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм
    Арт. 720380
    5.0
    2
    Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм
    Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм
      Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм
      Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм

      Вольфрамовый электрод WL-20 3.0мм

      287 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 720380
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WL-20
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
      287 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вольфрамовые электроды WL-20 синие. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC). Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного зажигания дуги.

        Преимущества

        • Меньше загрязняют шов и отличаются более длительным сроком службы по сравнению с другими вольфрамовыми электродами.
        • Оксид равномерно распределен по длине электрода, что обеспечивает сохранение первоначальной заточки электрода в течение долгого времени. Это существенное преимущество при сварке на переменном или постоянном токе.