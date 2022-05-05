Вольфрамовый электрод WT-20 3.2/175
Арт. 720489
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Марка электрода
|WT-20
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Свариваемый материал
|медь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
- Вольфрамовый электрод WT-20 красные. Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC). Наиболее распространенные вольфрамовые электроды, поскольку они первые показали существенные преимущества композиционных электродов над чисто вольфрамовыми при сварке на постоянном токе.
Преимущества
- При выполнении сварки с использованием электрода вольфрамового WT 20 необходима локальная вентиляция, поскольку при работе выделяется торий
- Материал успешно применяют при работе на постоянном токе и с модифицированными источниками тока, имеется возможность изменения угла заточки электрода
- Электроды сохраняют форму при незначительных сварочных токах, когда полностью вольфрамовые электроды начинают плавиться
- При переменном токе они не рекомендованы