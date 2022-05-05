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Вольфрамовый электрод WY-20 4.0/175
4.5
2
368 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WY-20 4.0/175
    Арт. 72085960
    4.5
    2
    Вольфрамовый электрод WY-20 4.0/175

      Вольфрамовый электрод WY-20 4.0/175

      368 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 72085960
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WI-20 (WY-20)
      Свариваемый материал
      		медь, металл, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан
      Все характеристики
      368 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды вольфрамовые WY-20 4.0/175 предназначены для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, меди, титана. Работы должны проходить на постоянном токе. Отличаются высокими эксплуатационными свойствами и имеют незначительный расход во время сварочного процесса. Используются при сварке особо ответственных изделий.