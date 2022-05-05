Вольфрамовый электрод WY-20 4.0/175
Арт. 72085960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Марка электрода
|WI-20 (WY-20)
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Свариваемый материал
|медь, металл, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан
- Электроды вольфрамовые WY-20 4.0/175 предназначены для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, меди, титана. Работы должны проходить на постоянном токе. Отличаются высокими эксплуатационными свойствами и имеют незначительный расход во время сварочного процесса. Используются при сварке особо ответственных изделий.