Вольфрамовый электрод WY-20 4.0/175

Электроды вольфрамовые WY-20 4.0/175 предназначены для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, меди, титана. Работы должны проходить на постоянном токе. Отличаются высокими эксплуатационными свойствами и имеют незначительный расход во время сварочного процесса. Используются при сварке особо ответственных изделий.