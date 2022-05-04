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Вольфрамовый электрод WC-20 4.0/175
5.0
2
369 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WC-20 4.0/175
    Арт. 720863
    5.0
    2
    Вольфрамовый электрод WC-20 4.0/175

      Вольфрамовый электрод WC-20 4.0/175

      369 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720863
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WC-20
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
      369 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вольфрамовые электроды WC-20 серые. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC).

        Преимущества

        • Сплав вольфрама с 2% оксида церия улучшает эмиссию электрода
        • Улучшает начальный запуск дуги и увеличивает допустимый сварочный ток