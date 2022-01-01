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Газосварочное оборудование

Рукава, шланги

Найдено: 48 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить рукава, шланги в городе Ярославль по цене от 20 до 999999 рублей. В наличии более 48 наименований. Рукава, шланги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Аппарат аргонодуговой СВАРОГ TIG 160
41 930 ₽
Аппарат аргонодуговой СВАРОГ TIG 160
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГЗУ 247 (3,2)
2 565 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ ГЗУ 247 (3,2)
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 9/9
2 880 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 9/9
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 6/6
2 970 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 6/6
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 9/9
2 880 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (3,4) 9/9
Сварочная ацетиленовая горелка Jet Малютка (0,1,2,3)
2 980 ₽
Сварочная ацетиленовая горелка Jet Малютка (0,1,2,3)
Сварочная ацетиленовая горелка Г2-05 (1,2,3)
2 590 ₽
Сварочная ацетиленовая горелка Г2-05 (1,2,3)
Аппарат для газосварки СВАРОГ Tech TIG 200 P
79 079 ₽
Аппарат для газосварки СВАРОГ Tech TIG 200 P
Резак сварочный ОЛИМП Р3-300В, ацетилен
3 180 ₽
Резак сварочный ОЛИМП Р3-300В, ацетилен
Аппарат СВАРОГ Tech TIG 315 P
121 449 ₽
Аппарат СВАРОГ Tech TIG 315 P
Резак сварочный Автоген-М Маяк-1-01, ацетилен
3 580 ₽
Резак сварочный Автоген-М Маяк-1-01, ацетилен
Наконечник ECU 340P241402
92 ₽
Наконечник ECU 340P241402
Плазматрон СВАРОГ CS 50 IVT6807
16 087 ₽
Плазматрон СВАРОГ CS 50 IVT6807
Плазматрон СВАРОГ CS 101 IVT6957
21 708 ₽
Плазматрон СВАРОГ CS 101 IVT6957
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 2.5м
280 ₽
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 2.5м
Газовый рукав для сварки ГОСТ 18698-79 Г, бухта
405 ₽
Газовый рукав для сварки ГОСТ 18698-79 Г, бухта
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 1 м
203 ₽
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 1 м
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 6/6
2 880 ₽
Сварочная горелка ДОНМЕТ Г2 225 (2,3) 6/6
Резак сварочный ПТК Р3-345П, ацетилен
3 200 ₽
Резак сварочный ПТК Р3-345П, ацетилен
Резак сварочный ДОНМЕТ РГР-142А 9/9, ацетилен
4 070 ₽
Резак сварочный ДОНМЕТ РГР-142А 9/9, ацетилен
Резак сварочный ДОНМЕТ РГР-300А, ацетилен
4 960 ₽
Резак сварочный ДОНМЕТ РГР-300А, ацетилен
Сварочная газовая газовая горелка ДОНМЕТ Г2-Мини ДМ 273 6/6
2 880 ₽
Сварочная газовая газовая горелка ДОНМЕТ Г2-Мини ДМ 273 6/6
Рукав газовый для газосварки BRIMA 6.3 мм
20 ₽
Рукав газовый для газосварки BRIMA 6.3 мм
Рукав газовый EXTRA BLAST HOSE-25 25х39 мм. 20м
9 889 ₽
Рукав газовый EXTRA BLAST HOSE-25 25х39 мм. 20м
Рукав газовый EXTRA BLAST HOSE-32 32х48 мм. 20м
11 979 ₽
Рукав газовый EXTRA BLAST HOSE-32 32х48 мм. 20м
Рукав газовый для сварки EXTRA BLAST HOSE-32 32х48 мм. 40м
23 859 ₽
Рукав газовый для сварки EXTRA BLAST HOSE-32 32х48 мм. 40м
Рукав ГОСТ 18698-79 Газ.д.16х1.0 МПа
4 100 ₽
Рукав ГОСТ 18698-79 Газ.д.16х1.0 МПа
Шланг газовый для сварки ВРТ, 9.0 мм, 1 класс
65 ₽
Шланг газовый для сварки ВРТ, 9.0 мм, 1 класс
Наконечник КЕДР E-Cu PRIME М8
40 ₽
Наконечник КЕДР E-Cu PRIME М8
Шланг газовый для сварки ТУ 0056016-87
1 026 ₽
Шланг газовый для сварки ТУ 0056016-87
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 3 м
310 ₽
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 3 м
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 2м
270 ₽
Газовый рукав для сварки газ-вода г/г, бухта 2м
Газовый рукав для сварки ГОСТ 18698-79
3 480 ₽
Газовый рукав для сварки ГОСТ 18698-79