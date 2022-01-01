Рукав для газовой сварки применяется для подведения баллонного газа к месту сварочных работ. Пригодится для сварки хромоникелевых сталей, сплавов меди и алюминия, а также плазменной резки металлов. Представленные модели имеют длину бухты от 1 до 50 метров. В “Бигам” можно также приобрести инверторы, полуавтоматы и переходники.

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