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Рукав газовый черный ВРТ, 6.3 мм, 2 класс
50 ₽
Рукава, шланги
    Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 2 класс
    Арт. О00000026141
    Рукав газовый черный ВРТ, 6.3 мм, 2 класс

      Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 2 класс

      50 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026141

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		ацетилен, метан, пропан-бутан
      Длина, м
      		50
      Все характеристики
      50 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав газовый ВРТ 8003309 Ф 6,3 мм, МБС, 50 м, II кл. Рукав газовый БРТ д.6,3мм, МБС, кл.II, (50м) предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся ко второму классу прочности.

        Преимущества

        • Безопасность
        • Надежность