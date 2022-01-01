Рукав газовый черный ВРТ, 6.3 мм, 2 класс

Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 2 класс
Арт. О00000026141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|ацетилен, метан, пропан-бутан
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Длина, м
|50
- Рукав газовый ВРТ 8003309 Ф 6,3 мм, МБС, 50 м, II кл. Рукав газовый БРТ д.6,3мм, МБС, кл.II, (50м) предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся ко второму классу прочности.
Преимущества
- Безопасность
- Надежность