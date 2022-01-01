Рукав газовый черный ВРТ, 6.3 мм, 2 класс

Преимущества

Безопасность

Надежность

Рукав газовый ВРТ 8003309 Ф 6,3 мм, МБС, 50 м, II кл. Рукав газовый БРТ д.6,3мм, МБС, кл.II, (50м) предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся ко второму классу прочности.