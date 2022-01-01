Рукав газовый ВРТ, 9.0 мм, 1 класс, с красной полосой

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Рукав газовый ВРТ 8003305 Ф 9,0 мм, ЧЕРНЫЙ с красной полосой (50м), I кл. Рукав газовый ВРТ, 9,0 мм, ЧЕРНЫЙ с красной полосой (50м), I кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к первому классу прочности.