Рукав газовый ВРТ, 12.0мм

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Рукав газовый ВРТ 8003306 Ф12,0мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой 50 м, III кл. Рукав газовый ВРТ, 12,0 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности.