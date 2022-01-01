Рукав газовый ВРТ, 12.0мм
Арт. О00000026149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|кислород
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Назначение
|для подачи газа
- Рукав газовый ВРТ 8003306 Ф12,0мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой 50 м, III кл. Рукав газовый ВРТ, 12,0 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность