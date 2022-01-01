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Рукав газовый ВРТ, 12.0мм
100 ₽
Рукава, шланги
    Рукав газовый ВРТ, 12.0мм
    Арт. О00000026149
    Рукав газовый ВРТ, 12.0мм

      Рукав газовый ВРТ, 12.0мм

      100 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026149

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Все характеристики
      100 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав газовый ВРТ 8003306 Ф12,0мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой 50 м, III кл. Рукав газовый ВРТ, 12,0 мм, ЧЕРНЫЙ с синей полосой (50 м), III кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность