Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 1 класс
Арт. О00000026143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|пропан-бутан
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Назначение
|для подачи газа
- Рукав газовый ВРТ 8003780 Ф 6,3 мм, ЧЕРНЫЙ с красной полосой (50м), I кл. Рукав газовый ВРТ, 6,3 мм, ЧЕРНЫЙ с красной полосой (50м), I кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к первому классу прочности.
Преимущества
- Надежность
- Высокая прочность
- Безопасность