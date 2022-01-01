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Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 1 класс
50 ₽
Рукава, шланги
    Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 1 класс
    Арт. О00000026143
    Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 1 класс

      Рукав газовый ВРТ, 6.3 мм, 1 класс

      50 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026143

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан-бутан
      Назначение
      		для подачи газа
      Все характеристики
      50 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав газовый ВРТ 8003780 Ф 6,3 мм, ЧЕРНЫЙ с красной полосой (50м), I кл. Рукав газовый ВРТ, 6,3 мм, ЧЕРНЫЙ с красной полосой (50м), I кл предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к первому классу прочности.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая прочность
        • Безопасность