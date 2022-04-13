Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)

Преимущества

Диаметр 9,0мм

С бухтах по 40м

Цвет синий

Класс III - горючего газа (ацетилен/пропан) под давлением до 20 Атм

Имеет не менее чем трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением

Рукав газовый АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР диаметром 9мм синего цвета предназначен для качественного и бесперебойного подвода защитных газов и жидкостей к газопламенному оборудованию.