Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
Арт. 714142
Характеристики
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип газа
|кислород
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Назначение
|для подачи газа
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Длина, м
|40
- Рукав газовый АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР диаметром 9мм синего цвета предназначен для качественного и бесперебойного подвода защитных газов и жидкостей к газопламенному оборудованию.
Преимущества
- Диаметр 9,0мм
- С бухтах по 40м
- Цвет синий
- Класс III - горючего газа (ацетилен/пропан) под давлением до 20 Атм
- Имеет не менее чем трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением