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Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
5.0
2
80 ₽
Рукава, шланги
    Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
    Арт. 714142
    5.0
    2
    Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)

      Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)

      80 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 714142
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип газа
      		кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		40
      Все характеристики
      80 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав газовый АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР диаметром 9мм синего цвета предназначен для качественного и бесперебойного подвода защитных газов и жидкостей к газопламенному оборудованию.

        Преимущества

        • Диаметр 9,0мм
        • С бухтах по 40м
        • Цвет синий
        • Класс III - горючего газа (ацетилен/пропан) под давлением до 20 Атм
        • Имеет не менее чем трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением