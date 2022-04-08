Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
Арт. 71404
Характеристики
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Тип газа
|ацетилен, метан, пропан-бутан, кислород
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Назначение
|для подачи газа
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Длина, м
|40
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Внешний диаметр, мм
|6
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Цвет
|черный
Шланг ГОСТ 9356-75 обладает длиной 40 метров и используется для транспортировки кислорода из баллонов. Он состоит из трех слоев: наружный и внутренний изготовлены из резины на основе каучука, средний слой имеет нитяной каркас из хлопчатобумажных волокон. Такая конструкция делает шланг стойким к изгибам, прочным к износу. Предельное рабочее давление составляет 4 МПа. Купить ГОСТ 9356-75 рукав можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион страны.
Преимущества рукава для сварки ГОСТ 9356-75:
- Удобная длина;
- Надежность;
- Практичность;
- Изготовлен согласно ГОСТ 9356-75.
Комплектация:
- Шланг;
- Упаковка.