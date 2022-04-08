Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)

Шланг ГОСТ 9356-75 обладает длиной 40 метров и используется для транспортировки кислорода из баллонов. Он состоит из трех слоев: наружный и внутренний изготовлены из резины на основе каучука, средний слой имеет нитяной каркас из хлопчатобумажных волокон. Такая конструкция делает шланг стойким к изгибам, прочным к износу. Предельное рабочее давление составляет 4 МПа. Купить ГОСТ 9356-75 рукав можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион страны.

Преимущества рукава для сварки ГОСТ 9356-75:

Удобная длина;

Надежность;

Практичность;

Изготовлен согласно ГОСТ 9356-75.

Комплектация: