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Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
5.0
2
50 ₽
Рукава, шланги
    Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
    Арт. 71404
    5.0
    2
    Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)

      Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)

      50 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71404
      5.0
      2

      Характеристики

      Тип газа
      		ацетилен, метан, пропан-бутан, кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		40
      Внешний диаметр, мм
      		6
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      50 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шланг ГОСТ 9356-75 обладает длиной 40 метров и используется для транспортировки кислорода из баллонов. Он состоит из трех слоев: наружный и внутренний изготовлены из резины на основе каучука, средний слой имеет нитяной каркас из хлопчатобумажных волокон. Такая конструкция делает шланг стойким к изгибам, прочным к износу. Предельное рабочее давление составляет 4 МПа. Купить ГОСТ 9356-75 рукав можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион страны.

        Преимущества рукава для сварки ГОСТ 9356-75:

        • Удобная длина;
        • Надежность;
        • Практичность;
        • Изготовлен согласно ГОСТ 9356-75.

        Комплектация:

        • Шланг;
        • Упаковка.