Рукав ГОСТ 18698-79 газ 16х1.0 МПа

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Рукав ГОСТ 18698-79 П (VII)-10-16х27 состоит из одного или нескольких слоев текстильного каркаса и резинового слоя. Изготавливаются согласно ГОСТ 18698-79. Применяют в районах с умеренными, тропическими и холодными климатическими условиями и выдерживает от - 50С до +175С в зависимости от класса.