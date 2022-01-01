Рукав ГОСТ 18698-79 газ 16х1.0 МПа
Арт. X130313126
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для подачи газа
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Материал
|резина
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Внешний диаметр, мм
|64
- Рукав ГОСТ 18698-79 П (VII)-10-16х27 состоит из одного или нескольких слоев текстильного каркаса и резинового слоя. Изготавливаются согласно ГОСТ 18698-79. Применяют в районах с умеренными, тропическими и холодными климатическими условиями и выдерживает от - 50С до +175С в зависимости от класса.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Безопасность