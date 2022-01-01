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Рукав ГОСТ 18698-79 газ 16х1.0 МПа
405 ₽
Рукава, шланги
    Рукав ГОСТ 18698-79 газ 16х1.0 МПа
    Арт. X130313126
    Рукав ГОСТ 18698-79 газ 16х1.0 МПа

      Рукав ГОСТ 18698-79 газ 16х1.0 МПа

      405 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130313126

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для подачи газа
      Материал
      		резина
      Внешний диаметр, мм
      		64
      Все характеристики
      405 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав ГОСТ 18698-79 П (VII)-10-16х27 состоит из одного или нескольких слоев текстильного каркаса и резинового слоя. Изготавливаются согласно ГОСТ 18698-79. Применяют в районах с умеренными, тропическими и холодными климатическими условиями и выдерживает от - 50С до +175С в зависимости от класса.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Безопасность