Сдвоенный ниппель Valtec VT.0606.0.06 (1x1")
Арт. О00000006691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|ниппель
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Материал
|латунь
- Сдвоенные ниппели VALTEC (VT.0606.0) 1" x 1" предназначены для соединения коллекторных блоков VTc 594 EMNX и 596 EMNX между собой, с насосно-смесительными узлами COMBI и DUAL, байпасными группами VT.0666, 0667, 0668. Состоят из двух латунных никелированных резьбовых патрубков, соединенных между собой с помощью пружинной фиксирующей шайбы, что позволяет патрубкам вращаться относительно друг друга. Уплотнение – двумя кольцами из резины EPDM. Дополнительных герметиков не требуется. При монтаже коллекторных фитингов используйте ключи VALTEC.
Преимущества
- Рабочее давление: 1,0 МПа
- Максимальная рабочая температура: 105 С
- Максимальная кратковременно допустимая температура: 130 С
- Средний полный срок службы: 20 лет
- Материал корпуса: латунь горячепрессованная CW 617N
- Уплотнение обеспечивается двумя кольцами из EPDM, что не требует дополнительной герметизации соединения
- Соответствие изделия требованиям безопасности
- Вес: 160 гр