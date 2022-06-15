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Сдвоенный ниппель Valtec VT.0606.0.06 (1x1")
5.0
2
900 ₽
Бочонки латунные
    Сдвоенный ниппель Valtec VT.0606.0.06 (1x1")
    Арт. О00000006691
    5.0
    2
    Сдвоенный ниппель Valtec VT.0606.0.06 (1x1")

      Сдвоенный ниппель Valtec VT.0606.0.06 (1x1")

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006691
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		ниппель
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сдвоенные ниппели VALTEC (VT.0606.0) 1" x 1" предназначены для соединения коллекторных блоков VTc 594 EMNX и 596 EMNX между собой, с насосно-смесительными узлами COMBI и DUAL, байпасными группами VT.0666, 0667, 0668. Состоят из двух латунных никелированных резьбовых патрубков, соединенных между собой с помощью пружинной фиксирующей шайбы, что позволяет патрубкам вращаться относительно друг друга.  Уплотнение – двумя кольцами из резины EPDM. Дополнительных герметиков не требуется. При монтаже коллекторных фитингов используйте ключи VALTEC.

        Преимущества

        • Рабочее давление: 1,0 МПа
        • Максимальная рабочая температура: 105 С
        • Максимальная кратковременно допустимая температура: 130 С
        • Средний полный срок службы: 20 лет
        • Материал корпуса: латунь горячепрессованная CW 617N
        • Уплотнение обеспечивается двумя кольцами из EPDM, что не требует дополнительной герметизации соединения
        • Соответствие изделия требованиям безопасности
        • Вес: 160 гр