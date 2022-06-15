Сдвоенный ниппель Valtec VT.0606.0.06 (1x1")

Преимущества

Рабочее давление: 1,0 МПа

Максимальная рабочая температура: 105 С

Максимальная кратковременно допустимая температура: 130 С

Средний полный срок службы: 20 лет

Материал корпуса: латунь горячепрессованная CW 617N

Уплотнение обеспечивается двумя кольцами из EPDM, что не требует дополнительной герметизации соединения

Соответствие изделия требованиям безопасности

Вес: 160 гр

Сдвоенные ниппели VALTEC (VT.0606.0) 1" x 1" предназначены для соединения коллекторных блоков VTc 594 EMNX и 596 EMNX между собой, с насосно-смесительными узлами COMBI и DUAL, байпасными группами VT.0666, 0667, 0668. Состоят из двух латунных никелированных резьбовых патрубков, соединенных между собой с помощью пружинной фиксирующей шайбы, что позволяет патрубкам вращаться относительно друг друга. Уплотнение – двумя кольцами из резины EPDM. Дополнительных герметиков не требуется. При монтаже коллекторных фитингов используйте ключи VALTEC.