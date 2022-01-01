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Цанги различных размеров с оригинальной резьбой понадобятся там, где нужна высокая точность в работе и надежная защита от пропуска электрической или иной энергии. В разделе можно заказать инструментарий любого вида и конфигурации с оригинальными или стандартными отверстиями, а также держатели для них.