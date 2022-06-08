Цанга Агни 505 (2.4 мм)
Арт. 709773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|цанга
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Диаметр электрода, мм
|2.4
- Цанга 2.4 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-6 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.
Преимущества
- Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
- Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
- Диаметр электрода - 2.4 мм