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Комплектующие для сварочного оборудования

Колпачки для сварочных горелок

Найдено: 15 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить колпачки для сварочных горелок в городе Ярославль по цене от 55 до 265 рублей. В наличии более 15 наименований. Колпачки для сварочных горелок можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Оборудование для TIG сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
41 930 ₽
Оборудование для TIG сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)
2 565 ₽
Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9
2 880 ₽
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 6/6
2 970 ₽
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 6/6
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
2 880 ₽
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
Горелка ацетиленовая Мидасот Малютка (наконечники 0,1,2,3)
2 980 ₽
Горелка ацетиленовая Мидасот Малютка (наконечники 0,1,2,3)
Пропановая газовая сварочная горелка ПТК ГВ-901Р
1 170 ₽
Пропановая газовая сварочная горелка ПТК ГВ-901Р
Сварочная газовая горелка ПТК ГВ-901-2 Р
1 659 ₽
Сварочная газовая горелка ПТК ГВ-901-2 Р
Оборудование для TIG сварки Сварог Tech TIG 200 P AC/DC (E101)
79 079 ₽
Оборудование для TIG сварки Сварог Tech TIG 200 P AC/DC (E101)
Оборудование для TIG сварки Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
121 449 ₽
Оборудование для TIG сварки Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229
2 575 ₽
Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229
Сварочная горелка Донмет ГВП-246
1 480 ₽
Сварочная горелка Донмет ГВП-246
Оборудование для TIG сварки Сварог TIG 250 P AC/DC Tech (E102)
118 299 ₽
Оборудование для TIG сварки Сварог TIG 250 P AC/DC Tech (E102)
Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
4 150 ₽
Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
Оборудование для TIG сварки Aurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet 10052
56 000 ₽
Оборудование для TIG сварки Aurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet 10052
Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
6 570 ₽
Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
4 028 ₽
Горелка пропановая КВТ ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок 57760
Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
2 995 ₽
Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
2 420 ₽
Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
Оборудование для TIG сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
32 945 ₽
Оборудование для TIG сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
11 090 ₽
Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
Горелка газовая сварочная пропановая Redius ГЗУ-3-23 6/9
2 280 ₽
Горелка газовая сварочная пропановая Redius ГЗУ-3-23 6/9
Оборудование для TIG сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
58 769 ₽
Оборудование для TIG сварки Кедр UltraTIG-200P AC/DC, 220В, 8009774
Оборудование для TIG сварки Сварог TIG 200 REAL (W223)
25 640 ₽
Оборудование для TIG сварки Сварог TIG 200 REAL (W223)
Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
2 603 ₽
Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
Газовоздушная сварочная горелка Мидасот ГВ-РВТ-850
1 920 ₽
Газовоздушная сварочная горелка Мидасот ГВ-РВТ-850
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6
2 880 ₽
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 6/6
Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
1 905 ₽
Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
Горелка-насадка РемоКолор 73-0-007, на бутановый баллон
550 ₽
Горелка-насадка РемоКолор 73-0-007, на бутановый баллон
Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
5 550 ₽
Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)