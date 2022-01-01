Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001

Горелка ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
Арт. О00000026107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.55
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Габариты, мм
|275x85x70
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- Горелка ацетиленовая КЕДР Г-2 Малютка (0,1, 2, 3) предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов
Преимущества
- Рабочий газ: кислород, ацетилен
- Толщина металла от 0.2 мм до 4.0 мм
- Небольшие размеры и малый вес.
- Вентильная регулировка подачи газа
- Широкая сфера применения
- Долгий срок службы