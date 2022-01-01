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Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
2 420 ₽
Горелки газовые
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
    Арт. О00000026107
    Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
    Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
    Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
    Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
      Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
      Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
      Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001
      Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001

      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001

      2 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026107

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.55
      Габариты, мм
      		275x85x70
      Все характеристики
      2 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка ацетиленовая КЕДР Г-2 Малютка (0,1, 2, 3) предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов

        Преимущества

        • Рабочий газ: кислород, ацетилен
        • Толщина металла от 0.2 мм до 4.0 мм
        • Небольшие размеры и малый вес.
        • Вентильная регулировка подачи газа
        • Широкая сфера применения
        • Долгий срок службы