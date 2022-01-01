Горелка сварочная ацетиленовая Кедр Г-2 Малютка 1180001

Преимущества

Рабочий газ: кислород, ацетилен

Толщина металла от 0.2 мм до 4.0 мм

Небольшие размеры и малый вес.

Вентильная регулировка подачи газа

Широкая сфера применения

Долгий срок службы

Горелка ацетиленовая КЕДР Г-2 Малютка (0,1, 2, 3) предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов