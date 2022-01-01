Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO

Преимущества

Рабочий газ — Ar/He

Максимальный ток - до 180А

ПВ — 35%

Диаметр используемого электрода — 1,0-4,0 мм

Тип охлаждения - воздушное

Горелка аргоновая TIG-26 PRO Кедр предназначена для. Используется для ручной сварки методом TIG. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение и кнопочное управление.