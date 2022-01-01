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Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
11 090 ₽
Горелки газовые
    Горелка аргоновая Кедр TIG-26 PRO
    Арт. О00000025953
    Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
    Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
    Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
    Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
    Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
      Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
      Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
      Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
      Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
      Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO

      Горелка аргоновая Кедр TIG-26 PRO

      11 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025953

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.9
      Метод сварки
      		TIG
      Все характеристики
      11 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка аргоновая TIG-26 PRO Кедр предназначена для. Используется для ручной сварки методом TIG. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение и кнопочное управление.

        Преимущества

        • Рабочий газ — Ar/He
        • Максимальный ток - до 180А
        • ПВ — 35%
        • Диаметр используемого электрода — 1,0-4,0 мм
        • Тип охлаждения - воздушное