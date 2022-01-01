Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO

Горелка аргоновая Кедр TIG-26 PRO
Арт. О00000025953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.9
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Метод сварки
|TIG
- Горелка аргоновая TIG-26 PRO Кедр предназначена для. Используется для ручной сварки методом TIG. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение и кнопочное управление.
Преимущества
- Рабочий газ — Ar/He
- Максимальный ток - до 180А
- ПВ — 35%
- Диаметр используемого электрода — 1,0-4,0 мм
- Тип охлаждения - воздушное