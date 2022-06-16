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Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
5.0
2
68 ₽
Колпачки для сварочных горелок
    Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
    Арт. X131107248
    5.0
    2
    Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
    Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
    Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
      Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
      Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
      Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310

      Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131107248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина хвостовика
      		средний
      Тип TIG горелки
      		9, 20, 24, 25
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310 - предназначена для фиксации цанги. Крепится на головке горелок TS 9, TS 20, TS 24, TS 25, их модификаций и аналогов.

        Преимущества

        • Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки
        • Материал - ударопрочный пластик с латунной вставкой и резиновым уплотнением
        • Длина, мм - 53.0
        • Длина вольфрамового электрода, мм - до 100.0