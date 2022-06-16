Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310
Арт. X131107248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина хвостовика
|средний
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Тип TIG горелки
|9, 20, 24, 25
- Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310 - предназначена для фиксации цанги. Крепится на головке горелок TS 9, TS 20, TS 24, TS 25, их модификаций и аналогов.
Преимущества
- Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки
- Материал - ударопрочный пластик с латунной вставкой и резиновым уплотнением
- Длина, мм - 53.0
- Длина вольфрамового электрода, мм - до 100.0
- Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки