Преимущества

Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки



Материал - ударопрочный пластик с латунной вставкой и резиновым уплотнением

Длина, мм - 53.0



Длина вольфрамового электрода, мм - до 100.0

Заглушка средняя Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0019 00000087310 - предназначена для фиксации цанги. Крепится на головке горелок TS 9, TS 20, TS 24, TS 25, их модификаций и аналогов.