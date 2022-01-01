Колпачок длинный Кедр TIG-17–18–26 PRO/EXPERT
Арт. О00000025999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина хвостовика
|длинный
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Тип TIG горелки
|17, 18, 26
- Колпачок длинный 7200007 Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) - используется для зажима цанги с вольфрамовым электродом в цанговом держателе. Используется с горелкой для Tig сварки. Выбор длины хвостовика зависит от труднодоступности и удобства местонахождения непосредственного места сварки.
Преимущества
- Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки
- Предназначен для горелок TIG 17 - 18 - 26
- Универсален, надежен