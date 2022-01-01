Преимущества

Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки

Предназначен для горелок TIG 17 - 18 - 26



Универсален, надежен

Колпачок длинный 7200007 Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) - используется для зажима цанги с вольфрамовым электродом в цанговом держателе. Используется с горелкой для Tig сварки. Выбор длины хвостовика зависит от труднодоступности и удобства местонахождения непосредственного места сварки.