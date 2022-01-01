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Колпачок длинный 7200007 Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
70 ₽
Колпачки для сварочных горелок
    Колпачок длинный Кедр TIG-17–18–26 PRO/EXPERT
    Арт. О00000025999
    Колпачок длинный 7200007 Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Колпачок длинный Кедр TIG-17–18–26 PRO/EXPERT

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025999

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина хвостовика
      		длинный
      Тип TIG горелки
      		17, 18, 26
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колпачок длинный 7200007 Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) - используется для зажима цанги с вольфрамовым электродом в цанговом держателе. Используется с горелкой для Tig сварки. Выбор длины хвостовика зависит от труднодоступности и удобства местонахождения непосредственного места сварки.

        Преимущества

        • Применяется для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки 
        • Предназначен для горелок TIG 17 - 18 - 26
        • Универсален, надежен