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Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
32 945 ₽
Аппараты аргоновой сварки tig
  • Персональная скидка
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Арт. О00000026160
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
  • Персональная скидка
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В
Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В

Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В

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32 945 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026160

Характеристики

Производитель
Кедр
Родина бренда
Россия
Тип охлаждения
воздушное
Метод сварки
MMA, TIG
Режим работы горелки
4-х тактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 945 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC - при небольшом весе и габаритах обладает широкими функциональными возможностями. С его помощью можно производить аргонодуговую сварку постоянным током в линейном и импульсном режимах, а также ММА сварку покрытым электродом. Наличие дополнительного режима точечной TIG сварки значительно упрощает постановку прихваток. КЕДР UltraTIG-200P DC оптимален для применения в качестве основного и дополнительного оборудования при выполнении сварочных работ в монтажных условиях и ограниченном пространстве. Сварщику доступна ручная регулировка большинства основных параметров: величины основного, начального тока и тока заварки кратера, времени предварительной и окончательной продувки газом, частоты и баланса импульса. Аппарат характеризуется простотой эксплуатации, надежностью и сбалансированными сварочными характеристиками.

    Преимущества

    • Компактность и сверхмалый вес
    • Импульсный режим
    • Информативная панель управления
    • Функции Аrc Force, Hot Start и Anti Stick
    • Режим точечной сварки