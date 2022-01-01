Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC, 220 В

Установка аргонодуговой сварки Кедр UltraTIG-200P DC - при небольшом весе и габаритах обладает широкими функциональными возможностями. С его помощью можно производить аргонодуговую сварку постоянным током в линейном и импульсном режимах, а также ММА сварку покрытым электродом. Наличие дополнительного режима точечной TIG сварки значительно упрощает постановку прихваток. КЕДР UltraTIG-200P DC оптимален для применения в качестве основного и дополнительного оборудования при выполнении сварочных работ в монтажных условиях и ограниченном пространстве. Сварщику доступна ручная регулировка большинства основных параметров: величины основного, начального тока и тока заварки кратера, времени предварительной и окончательной продувки газом, частоты и баланса импульса. Аппарат характеризуется простотой эксплуатации, надежностью и сбалансированными сварочными характеристиками.

Преимущества