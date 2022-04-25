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Цанга 3.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-3
4.5
2
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Цанги
    Цанга 3.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-3
    Арт. 709154
    4.5
    2
    Цанга 3.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-3

      Цанга 3.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709154
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанга 3.0 мм А-7322.505 Агни СВ000003106-3 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.

        Преимущества

        • Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Диаметр электрода - 3.0 мм