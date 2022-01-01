Цанга 3.0 мм Кедр 8005909 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

Преимущества

Предназначена для зажима вольфрамовых электродов

Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)

Диаметр электрода - 3.0 мм

Длина - 50 мм

Цанга 3.0 мм Кедр 8005909 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.